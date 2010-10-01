23/10/20
ZEAL & ARDOR
Wake of a Nation
23/10/20
GRIFFON
O Theos, O Basileus
23/10/20
MORK GRYNING
Hinsides Vrede
23/10/20
JAKKO M JAKSZYK
Secrets & Lies
23/10/20
ANTHEA
Illusion
23/10/20
SONG OF ANHUBIS
Reversed Reflection
23/10/20
DEHUMAN REIGN
Descending upon the Oblivious
23/10/20
ARMORED SAINT
Punching the Sky
23/10/20
DEVIN TOWNSEND
Order of Magnitude – Empath Live Volume 1
23/10/20
OVTRENOIR
Fields of Fire
22/10/20
STEF BURNS LEAGUE
KILL JOY - ROMA
24/10/20
NERO DI MARTE + GUESTS
CS BOCCIODROMO - VICENZA
24/10/20
OTTONE PESANTE
SECRET SHOW - GENOVA
25/10/20
DEATH THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
30/10/20
ULVEDHARR + GUESTS
DRUSO - RANICA (BG)
30/10/20
OTTONE PESANTE
INK CLUB - BERGAMO
30/10/20
HELLUCINATION + NEBULAE
TRAFFIC CLUB - ROMA
31/10/20
DEATHLESS LEGACY + DAMNATION GALLERY
CRAZY BULL CAFE' - GENOVA
31/10/20
OTTONE PESANTE
IL CASTELLO - PARMA
31/10/20
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN + VICOLO INFERNO
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA