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GLI ATROCI (CANCELLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

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DARK QUARTERER + GUESTS (CANCELLATO)
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

07/11/20
ETERNAL IDOL (CANCELLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

10/11/20
MIDNIGHT + GUESTS (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

11/11/20
ASKING ALEXANDRIA + GUESTS (CANCELLATO)
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

21/11/20
SPEED STROKE (CANCELLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

26/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA

27/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

28/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
VENOM INC. + GUESTS
11/02/2021
TRAFFIC CLUB - ROMA
https://www.facebook.com/events/611810609545063/
GRUPPI
VENOM INC. +
KARMIAN +
JUMPSCARE +
THE MOTHMAN CURSE
NOTE
Orari TBA
Ingresso 18 euro + d.d.p.
I biglietti saranno disponibili a breve sul sito DIY Ticket

I biglietti già acquistati per i concerti di Roma e Milano avranno validità per le date del 2021.
Gli organizzatori fanno sapere che non sono previsti rimborsi in quanto le date sono state recuperate e mantengono lo stesso contenuto senza variazioni.
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