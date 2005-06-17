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THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

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LEGEND CLUB - MILANO

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MIDNIGHT + GUESTS (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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ASKING ALEXANDRIA + GUESTS (CANCELLATO)
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

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SPEED STROKE (CANCELLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

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TRAFFIC CLUB - ROMA

27/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

28/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

28/11/20
BELPHEGOR + GUESTS
BLACK WINTER FEST - MILANO
DETTAGLI EVENTO
VENOM INC. + GUESTS
12/02/2021
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
https://www.facebook.com/events/277214843437321/
GRUPPI
VENOM INC. +
KARMIAN +
JUMPSCARE +
THE MOTHMAN CURSE
NOTE
Orari TBA
Ingresso 18 euro + d.d.p.
I biglietti saranno disponibili a breve sul sito DIY Ticket

I biglietti già acquistati per i concerti di Roma e Milano avranno validità per le date del 2021.
Gli organizzatori fanno sapere che non sono previsti rimborsi in quanto le date sono state recuperate e mantengono lo stesso contenuto senza variazioni.
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