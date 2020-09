DETTAGLI EVENTO BELPHEGOR + GUESTS 28/11/2020 BLACK WINTER FEST - MILANO https://www.facebook.com/blackwinterfestival/ GRUPPI

BELPHEGOR +

INCANTATION +

HORNA +

NECROSY +

TBA +

TBA +

TBA NOTE

Prevendite limitate a duecento.

Costo: 35 euro con diritti di prevendita inclusi

Per l'acquisto delle prevendite occorre inviare 35 euro per ogni biglietto a questo indirizzo paypal: hiemss@hotmail.com



Nella transazione vanno indicati nome e cognome di OGNI possessore del biglietto e l’email a cui volete ricevere i PDF stampabili.

I biglietti sono nominali e NON RIMBORSABILI - verranno automaticamente rimborsati solo in caso di cancellazione dell'evento.



Sarà presente un’ampia area merch con CD, vinili e maglie, oltre ad un'area ristoro e bevande



Per ulteriori informazioni: mandate un messaggio privato o una mail a nihil_management@live.it