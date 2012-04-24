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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
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TURMION KATILOT
21/02/2021
LEGEND CLUB - MILANO
https://www.facebook.com/events/1021863918229343/
GRUPPI
TURMION KATILOT +
GUESTS TBA
NOTE
Mercoledì 24 febbraio 2021
@Legend Club - Milano
viale Enrico Fermi, 98

Orari TBA

Prezzo del biglietto in prevendita: € 20 + d.d.p.
Prezzo del biglietto in cassa: € 25
Biglietti in vendita su TicketOne
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