DETTAGLI EVENTO ERADIUS + HELLFIU 13/06/2020 THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR) https://www.facebook.com/events/554652321913364/ GRUPPI

ERADIUS (ore 22:30) +

HELLFIU (ore 21:30) NOTE

Sabato 13 giugno 2020

@The Factory - S. Martino Buon Albergo (VR)

viale del Lavoro, 7



Apertura porte ore 20:00

Ingresso 4 euro per contributo band



Evento riservato ai soci The Factory: data la precarietà della situazione e dell'emergenza sanitaria, il tesseramento 2020 fino a controindicazioni resterà gratuito.



L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento dell’emergenza Covid-19 (vedi Allegato 1 all’Ordinanza Regionale n.55 del 29 maggio 2020), per cui all’ingresso al locale sarà limitato al numero di posti a sedere disponibili in platea. Lo staff consiglia vivamente di usufruire della prenotazione del proprio tavolo o postazione.



Per info e prenotazioni tavoli: Facebook ufficiale - 3471663700