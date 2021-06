DETTAGLI EVENTO WITHIN TEMPTATION + EVANESCENCE 09/09/2021 MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI) www.ticketone.it GRUPPI

WITHIN TEMPTATION +

EVANESCENCE NOTE

Tutti i biglietti già emessi e i pacchetti VIP restano validi per le nuove date. Chi non potrà partecipare dovrà contattare il proprio rivenditore per il rimborso.