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INSUBRIA FESTIVAL
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DETTAGLI EVENTO
MEGATHERIUM + GUESTS
01/08/2020
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
GRUPPI
MEGATHERIUM +
THRONE +
SOCIAL DISASTER +
VER SACRUM
NOTE
20:00 apertura porte
21:30 inizio show

Ingresso per contributo artisti 5€

Evento riservato ai soci The Factory: data la precarietà della situazione e dell'emergenza sanitaria, fino a controindicazioni il tesseramento 2020 sarà gratuito.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento dell'emergenza Covid-19 (Allegato 1, all'Ordinanza Regionale n.60 del 29 maggio 2020), per cui l'ingresso al locale sarà limitato al numero di posti a sedere disponibili in platea.

CONSIGLIATA PRENOTAZIONE: chiamare o inviare un messaggio whatsapp al 349 177 3600 oppure scrivere alla pagina ufficiale di The Factory

Evento organizzato da Orion Agency
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