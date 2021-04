DETTAGLI EVENTO PEARL JAM 26/06/2021 AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI - IMOLA www.ticketone.it GRUPPI

PEARL JAM NOTE

Biglietti:

- Pit gold: 79,50 euro + d.d.p.

- Posto unico: 69,50 euro + d.d.p.

- Posto unico Rivazza: 69,50 euro + d.d.p.



I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data. I possessori dei biglietti del Ten Club saranno avvisati via mail con tutti i dettagli.

I biglietti per la nuova data sono disponibili per l’acquisto su Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.