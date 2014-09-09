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LARGO VENUE - ROMA

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DEATHSTARS
LEGEND CLUB - MILANO

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DISCHARGE + GUESTS TBA
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VEKTOR + CRYPTOSIS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
DETTAGLI EVENTO
PEARL JAM
26/06/2021
AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI - IMOLA
www.ticketone.it
GRUPPI
PEARL JAM
NOTE
Biglietti:
- Pit gold: 79,50 euro + d.d.p.
- Posto unico: 69,50 euro + d.d.p.
- Posto unico Rivazza: 69,50 euro + d.d.p.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data. I possessori dei biglietti del Ten Club saranno avvisati via mail con tutti i dettagli.
I biglietti per la nuova data sono disponibili per l’acquisto su Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.
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