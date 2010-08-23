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DROPKICK MURPHYS
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FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)
https://www.hubmusicfactory.com/
GRUPPI
DROPKICK MURPHYS
NOTE
Orari TBA

Ingresso € 35,00
I Biglietti precedentemente acquistati per la data del 2020 restano validi per la nuova data nel 2021
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