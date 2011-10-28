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05/09/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
2DAYS PROG - VERUNO (NO)

06/09/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
POLITEAMA GENOVESE - GENOVA

06/09/20
DISTRUZIONE + ULVEDHARR + HUMAN DECAY
CIRCOLO ARCI MU - PARMA

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THE HOLLYWOOD VAMPIRES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

10/09/20
VADER + MASS WORSHIP
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

11/09/20
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

12/09/20
DOMINE + AEHTER VOID + CHAOS FACTORY
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
DETTAGLI EVENTO
PAGAN FEST
03/10/2020
LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN)
https://www.facebook.com/PAGAN-FEST-1017947655022630/
GRUPPI
ELVENKING
FUROR GALLICO
ATLAS PAIN
HELL'S GUARDIAN
KORMAK
NOTE
Capienza limitata a quattrocento persone

Ingresso 12 euro + d.d.p. per i primi ottanta ingressi acquistati in prevendita, successivamente 15 euro + d.d.p., 17 euro in cassa la sera dell'evento.

Ci sarà la possibilità di campeggio gratuito per i possessori del biglietto d'ingresso (tende o camper). Obbligo di prenotazione all'indirizzo email tomhellsnight@gmail.com o al numero 3357126596.

Ingresso riservato ai soci Arci con tessera di qualsiasi circolo d'Italia. Sarà possibile farla in loco il giorno dell'evento.
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