DETTAGLI EVENTO PAGAN FEST 03/10/2020 LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN) https://www.facebook.com/PAGAN-FEST-1017947655022630/ GRUPPI

ELVENKING

FUROR GALLICO

ATLAS PAIN

HELL'S GUARDIAN

KORMAK NOTE

Capienza limitata a quattrocento persone



Ingresso 12 euro + d.d.p. per i primi ottanta ingressi acquistati in prevendita, successivamente 15 euro + d.d.p., 17 euro in cassa la sera dell'evento.



Ci sarà la possibilità di campeggio gratuito per i possessori del biglietto d'ingresso (tende o camper). Obbligo di prenotazione all'indirizzo email tomhellsnight@gmail.com o al numero 3357126596.



Ingresso riservato ai soci Arci con tessera di qualsiasi circolo d'Italia. Sarà possibile farla in loco il giorno dell'evento.