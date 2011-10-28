28/08/20
PAIN OF SALVATION
Panther
28/08/20
SVNTH
Spring in Blue
28/08/20
METALLICA
S&M2
28/08/20
GUTVOID
Astral Bestiary
28/08/20
POEMA ARCANVS
Stardust Solitude
28/08/20
SINISTHRA
Last of the Stories of Long Past Glories
28/08/20
ROME
The Lone Furrow
28/08/20
NONEXIST
Like the Fearless Hunter’
28/08/20
NIGHT LASER
Power to Power
28/08/20
HINAYANA
Death of the Cosmic (EP)
26/08/20
GRAHAM BONNET & ALCATRAZZ + GIRLSCHOOL + ASOMVEL
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)
27/08/20
WOLFMOTHER + HARDCORE SUPERSTAR (SOSPESO)
PIAZZA DUOMO - PRATO
04/09/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI) - ROMA
05/09/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
2DAYS PROG - VERUNO (NO)
06/09/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
POLITEAMA GENOVESE - GENOVA
06/09/20
DISTRUZIONE + ULVEDHARR + HUMAN DECAY
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
10/09/20
THE HOLLYWOOD VAMPIRES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
10/09/20
VADER + MASS WORSHIP
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
11/09/20
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
12/09/20
DOMINE + AEHTER VOID + CHAOS FACTORY
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)