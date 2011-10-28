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CIRCOLO ARCI MU - PARMA

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DETTAGLI EVENTO
HARDCORE THE SUNDAY FEST
20/09/2020
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
https://www.facebook.com/mu.parma/
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RAW POWER
BROWBEAT
SIEGE STOMPERS
ODD
NOTE
Apertura cancelli ore 19:00
Inizio concerti ore 20:00
Fine concerti ore 23:00

Ingresso gratuito riservato ai soci Arci
L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento dell'emergenza Covid-19, per cui l'ingresso al locale sarà limitato al numero di posti a sedere disponibili in platea.

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA: prenota il tuo posto attraverso la pagina facebook ufficiale del Circolo MU, tramite il tasto "Prenota Subito" al link in alto.
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