DETTAGLI EVENTO HARDCORE THE SUNDAY FEST 20/09/2020 CIRCOLO ARCI MU - PARMA https://www.facebook.com/mu.parma/ GRUPPI

RAW POWER

BROWBEAT

SIEGE STOMPERS

ODD

NOTE

Apertura cancelli ore 19:00

Inizio concerti ore 20:00

Fine concerti ore 23:00



Ingresso gratuito riservato ai soci Arci

L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento dell'emergenza Covid-19, per cui l'ingresso al locale sarà limitato al numero di posti a sedere disponibili in platea.



PRENOTAZIONE CONSIGLIATA: prenota il tuo posto attraverso la pagina facebook ufficiale del Circolo MU, tramite il tasto "Prenota Subito" al link in alto.