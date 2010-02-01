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NECROFILI + VELENIA
KURSAAL - CONTIGLIANO (RI)

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CIRCOLO ARCI MU - PARMA

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16/09/20
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LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

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REQUIEM OF DESTRUCTION FEST
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19/09/20
MOONLIGHT HAZE
LEGEND CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
NECROFILI + VELENIA
05/09/2020
KURSAAL - CONTIGLIANO (RI)
https://www.facebook.com/events/308477533559994/
GRUPPI
NECROFILI +
VELENIA
NOTE
Sabato 5 settembre 2020
@Kursaal - Contigliano (RI)
via della Repubblica

Inizio concerti ore 21:30
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