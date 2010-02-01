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NECROFILI + VELENIA
KURSAAL - CONTIGLIANO (RI)

05/09/20
MORTADO + METHEDRAS
BARRIO'S LIVE - MILANO

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DISTRUZIONE + ULVEDHARR + HUMAN DECAY
CIRCOLO ARCI MU - PARMA

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VADER + MASS WORSHIP
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DOMINE + AEHTER VOID + CHAOS FACTORY
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

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THRASH THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA

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16/09/20
RICHIE KOTZEN
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REQUIEM OF DESTRUCTION FEST
24 CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)
DETTAGLI EVENTO
MORTADO + METHEDRAS
05/09/2020
BARRIO'S LIVE - MILANO
https://www.facebook.com/events/319072822576243?active_tab=about
GRUPPI
MORTADO +
METHEDRAS
NOTE
Apertura porte: ore 21:00
Inizio live: ore 22:00
Ingresso 5 €
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