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VAN DER GRAAF GENERATOR
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DEATH OF SUMMER METAL FEST
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TEATRO CELEBRAZIONI - BOLOGNA

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28/09/21
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TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

29/09/21
EVANESCENCE + WITHIN TEMPTATION
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

29/09/21
OPETH + THE VINTAGE CARAVAN
TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA - ROMA

29/09/21
AMENRA
LINK - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
WARDRUNA
14/11/2021
TEATRO DAL VERME - MILANO
GRUPPI
Wardruna
NOTE
Apertura porte ore 18:30
Inizio concerto ore 20:00

I biglietti saranno disponibili per l'acquisto a partire dalle ore 10:00 di venerdì 4 settembre 2020.
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