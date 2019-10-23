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AUDIODROME LIVE CLUB - MONCALIERI (TO)
https://www.facebook.com/events/288240388965524/
GRUPPI
NECRODEATH +
AHIA
NOTE
Sabato 12 settembre 2020
@Audiodrome Live Club - Moncalieri (TO)
Strada Mongina, 9

Apertura porte: 20:30
Inizio concerto: 21:15
Contributo artistico: 10 euro

Ci saranno a disposizione duecento posti e lo spettacolo si svolgerà nel rispetto di tutte le norme di distanziamento ed igieniche. E' obbligatoria la prenotazione da effettuare il prima possibile presso i seguenti contatti:

+39 348 690 9658 Rocco Calabrese (messaggio whatsapp)
+39 349 5641634 Glaze
+39 338 644 2667 Valerio Possetto (messaggio whatsapp)
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