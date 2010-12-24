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REQUIEM OF DESTRUCTION FEST
24 CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)

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MOONLIGHT HAZE
LEGEND CLUB - MILANO

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PREMIATA FORNERIA MARCONI
AREA EXP - CEREA (VR)

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ARCANA OPERA + GUESTS
OL MULI' - PALOSCO (BG)

20/09/20
HARDCORE THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA

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STEVEN WILSON (ANNULLATO)
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

26/09/20
STAY STEEL FEST
SKULLS CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)

27/09/20
VISIONS OF ATLANTIS + YE BANISHED PRIVATEERS + AD INFINITUM
LEGEND CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
STAY STEEL FEST
26/09/2020
SKULLS CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)
https://www.facebook.com/events/301797414269801
GRUPPI
CRYING STEEL - ore 23:30
THE DANGER - ore 22:40
RED MAX - ore 21:50
SMALLTOWN TIGERS - ore 21:00
CLUB HOUSE - ore 20:15
NOTE
Sabato 26 settembre 2020
@Skulls Club - Serravalle (San Marino)
Strada degli Angariari, 25

Tessera per la serata: 5 euro
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