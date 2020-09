DETTAGLI EVENTO TRICK OR TREAT 17/10/2020 LEGEND CLUB - MILANO https://www.facebook.com/events/3257638987622899/?active_tab=discussion GRUPPI

Sabato 17 ottobre 2020

@Legend Club - Milano

viale E. Fermi, 98



Primo spettacolo dalle ore 21:00

Secondo spettacolo dalle 23:00



Ingresso singolo 10€

Per chi vorrà assistere ad entrambi gli show, che avranno setlist differenti, sarà possibile acquistare entrambi i biglietti a 20€. E' previsto un regalo per chi parteciperà ad entrambi i set.



In basso le modalità di prenotazione:

Telefono (solo WhatsApp): +39 348 21 10 228

Email: legendclubticket@gmail.com

Sarà data conferma prenotazione con il numero del posto/i assegnato.



Al momento della prenotazione dovrete fornire i seguenti dati:

Nome

Cognome

A quale concerto si vuole assistere: DATA e NOME della band

A quale turno si vuole assistere: PRIMO show, SECONDO show o ENTRAMBI

Nel caso si dovesse prenotare anche per altre persone, occorre indicare il numero totale del gruppo assieme ai dati sopra richiesti