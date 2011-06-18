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POWERWOLF
ALCATRAZ - MILANO

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ABORTED + THE ACACIA STRAIN + BENIGHTED + FLEDDY MELCULY
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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KORPIKLAANI + EQUILIBRIUM + NYTT LAND + JONNE (CANCELLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

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TWILIGHT FORCE + CYHRA + SILVER BULLET
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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DEEP PURPLE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

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H.E.A.T
LEGEND CLUB - MILANO

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ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

29/10/21
LABYRINTH
DRUSO - RANICA (BG)

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MICHAEL SCHENKER GROUP
AUDIODROME LIVE CLUB - MONCALIERI (TO)

06/11/21
SKANNERS + ARTHEMIS + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
DETTAGLI EVENTO
BEAST IN BLACK
05/12/2021
ALCATRAZ - MILANO
GRUPPI
BEAST IN BLACK
NOTE
Apertura porte: 19:00
Inizio show: 20:00

Prezzo del biglietto in prevendita: € 25,00 + d.p.
Biglietti disponibili dalle ore 14:00 di lunedì 21.09 tramite il sito di Ticketone
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