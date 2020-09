DETTAGLI EVENTO MORTADO 09/10/2020 CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI) https://www.facebook.com/events/3318576321537296/ GRUPPI

MORTADO NOTE

Venerdì 9 ottobre 2020

@Circus Club - Scandicci (FI)

via Isaac Newton, 62



Apertura porte ore 21.00

Inizio concerto ore 22:00

A seguire selezioni hard rock/metal



Contributo 7 euro

Ingresso gratuito dopo il concerto



Ingresso riservato ai soli soci ACSI con tessera e documento valido da presentare alla porta.

Richiesta per tesseramento ONLINE: circusclubtesseramenti@gmail.com

La tessera ACSI viene ritirata al locale al costo di 5€.



Alcune indicazioni di sicurezza:

Ci siamo organizzati in modo che la musica non si fermi, andiamo avanti ottemperando a tutte le disposizioni del protocollo di sicurezza, mantenendo il distanziamento!

**Mascherina obbligatoria**

* ATTENZIONE : Ricordiamo inoltre che visto l'emergenza in corso ammettiamo all'ingresso del club un numero limitato di persone e quindi tendiamo a considerare il "partecipo" a questo evento come una sorta di prenotazione. Chiediamo quindi a tutti i soci di cliccare solo se interessati all'evento.