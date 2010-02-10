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HOUR OF PENANCE + GUEST TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
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TOXIC YOUTH + GUESTS
16/10/2020
BARRIO'S LIVE - MILANO
https://www.facebook.com/events/247394916546685
GRUPPI
TOXIC YOUTH +
VIDE +
IAM6
NOTE
Venerdì 16 ottobre 2020
@Barrio's Live - Milano
Piazzale donne partigiane

Ingresso 5 euro

Apertura porte ore 19:30
Inizio concerti ore 21:30
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