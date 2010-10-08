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Cinematique Series: Illuminate

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31/07/21
PADOVA METAL FEST (day 2)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)

01/08/21
PADOVA METAL FEST (day 3)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)

06/08/21
CLUTCH
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

07/08/21
CLUTCH
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA

07/08/21
PAGAN FEST
ARCI LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN)

19/08/21
FRANTIC FEST (day 1)
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE

20/08/21
FRANTIC FEST (day 2)
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE

21/08/21
FRANTIC FEST (day 3)
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE

28/08/21
ROAD TO LUPPOLO (day one)
PARCO COLONIE PADANE - CREMONA

29/08/21
ROAD TO LUPPOLO (day two)
PARCO COLONIE PADANE - CREMONA
DETTAGLI EVENTO
TWILIGHT FORCE + CYHRA + SILVER BULLET
15/10/2021
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
www.ticketone.it
GRUPPI
TWILIGHT FORCE + CYHRA + SILVER BULLET
NOTE
Prezzo del biglietto in prevendita: €20,00 + d.p. Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €25,00 Ingresso con Tessera ACSI
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