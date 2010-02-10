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30/10/2020
DRUSO - RANICA (BG)
https://www.facebook.com/events/3247751655337643/?active_tab=discussion
GRUPPI
ULVEDHARR
KALEVALA
DESDAEMONA
ELKIR
INSUBRIA
NOTE
Venerdì 30 ottobre 2020
@Druso - Ranica (BG)
via A. Locatelli, 17

Ingresso gratuito
Posti limitati: per prenotazioni Whatsapp o telefoniche contattare Richard Milella 347 7211952

Apertura porte ore 20:30
Inizio concerto ore 21:00
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