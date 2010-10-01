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NANOWAR OF STEEL
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LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
GRUPPI
NANOWAR OF STEEL
NOTE
Apertura: 20:00
PRIMO SHOW: 21:00-22:00
SECONDO SHOW: 23:00-24:00

Prezzi:
Show singolo: € 20 + diritti di prevendita
Show doppio: € 35 + diritti di prevendita

Prenotazioni e dichiarazione congiunti obbligatoria
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