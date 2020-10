DETTAGLI EVENTO NERO DI MARTE + GUESTS 24/10/2020 CS BOCCIODROMO - VICENZA https://www.facebook.com/events/803552177115112 GRUPPI

NERO DI MARTE +

WOWS +

STARSPAWN OF CHTULHU NOTE

Sabato 24 ottobre 2020

@CS Bocciodromo - Vicenza



Apertura porte ore 20:00

Orario di inizio concerto: TBA



Ingresso per contributo artisti 10€ alla cassa, fino ad esaurimento posti disponibili. Consigliata la prenotazione.



Per le prenotazioni: inviare una mail con nome/cognome del richiedente e richiesta numero ingressi alla casella mail prenotazioneyearzero@gmail.com fino alle ore 17.00 del giorno dell'evento.



L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento dell'emergenza Covid-19, per cui l'ingresso al locale sarà limitato al numero di posti a sedere disponibili in platea.