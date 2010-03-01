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STEF BURNS LEAGUE
CALIFORNIA CLIMBING - ARCO (TN)
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DEATH THE SUNDAY FEST
25/10/2020
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
https://www.facebook.com/events/365743501450650/
GRUPPI
DEATH THE SUNDAY FEST - II

THE MODERN AGE SLAVERY
KARMIAN
CROWDEAD
NOTE
Domenica 25 ottobre 2020
@Circolo Arci MU - Parma
strada del Taglio, 2

Apertura cancelli ore 19:00
Inizio concerti ore 20:00
Fine concerti ore 23:00

Riservato ai soci Arci
L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento dell'emergenza Covid-19, per cui l'ingresso al locale sarà limitato al numero di posti a sedere disponibili in platea. Posti prenotabili al link in alto
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