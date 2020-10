DETTAGLI EVENTO DARK QUARTERER + GUESTS 07/11/2020 THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR) https://www.facebook.com/events/387177052661472/?active_tab=discussion GRUPPI

DARK QUARTERER

METHODICA

WHIMSICAL

MICROGRAVITY

NOTE

Sabato 7 novembre 2020

@The Factory - S. Martino Buon Albergo (VR)

viale del Lavoro, 7



Orari:

19:30 Apertura porte

TBA Inizio live



Ingresso per contributo artisti 10€



L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento dell'emergenza Covid-19, per cui l'ingresso al locale sarà limitato al numero di posti a sedere disponibili in platea.



Ingresso è riservato ai soci The Factory: pretesseramento online obbligatorio. Il costo della tessera associativa è di 3€ e ha validità attuale; il pagamento potrà essere effettuato in cassa la sera dell'evento.



Prenotazione consigliata - chiamare o inviare un messaggio whatsapp al 349 177 3600 oppure scrivere alla pagina ufficiale di The Factory, indicando nome e cognome di ogni prenotato.