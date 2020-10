DETTAGLI EVENTO HELLUCINATION + NEBULAE 30/10/2020 TRAFFIC CLUB - ROMA https://www.facebook.com/events/805162746918310/?active_tab=discussion GRUPPI

HELLUCINATION +

NEBULAE NOTE

Venerdì 30 ottobre 2020

@Traffic Live Club - Roma

via Prenestina, 738



E' possibile acquistare i biglietti in prevendita su Kickstarter con le seguenti modalità:



Livello 1: offerta libera

Livello 2: 5€ – ticket per il concerto

Livello 3: 10€ – ticket per il concerto + CD a scelta tra Nebulae o Hellucination (ritiro al Traffic Club) oppure CD a scelta tra Nebulae o Hellucination (spedizione a casa)

Livello 4: 25€ – ticket per il concerto + CD + T-shirt a scelta tra Nebulae o Hellucination (ritiro al Traffic Club) oppure CD + T-shirt a scelta tra Nebulae o Hellucination (spedizione a casa)



Apertura porte ore 20:00

Fine serata ore 23:30