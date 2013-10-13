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OTTONE PESANTE
INK CLUB - BERGAMO
DETTAGLI EVENTO
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN + VICOLO INFERNO
31/10/2020
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
https://www.facebook.com/events/320978935672204
GRUPPI
CLAUDIO SIMONETTI'S GOBLIN +
VICOLO INFERNO
NOTE
Sabato 31 ottobre 2020
@Locomotiv Club - Bologna
via Serlio, 25/2

Apertura porte 21:00

Ingresso 20€ + d.d.p.
Prevendite tramite circuito DICE
Tessera AICS 2020-2021 obbligatoria (8€)

Show in collaborazione con Orion Agency ed Etrurian Legion Promotion
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