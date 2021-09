DETTAGLI EVENTO TRIVIUM + HEAVEN SHALL BURN + TESSERACT + FIT FOR AN AUTOPSY 21/11/2021 ALCATRAZ - MILANO GRUPPI

TRIVIUM +

HEAVEN SHALL BURN +

TESSERACT +

FIT FOR AN AUTOPSY NOTE

Apertura porte ore 16:30

Inizio show ore 18:00



Biglietti disponibili online dalle ore 10:00 di mercoledì 18 novembre.

Biglietti a disposizione presso i negozi Ticketone a partire dal 21 novembre.



Prezzo del biglietto in prevendita: € 38,00 + d.p.