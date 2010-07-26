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MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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NAPALM DEATH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
ANCIENT + GUESTS
20/02/2021
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
https://www.facebook.com/events/1093928037691319/?active_tab=discussion
GRUPPI
ANCIENT +
INFERNAL ANGELS +
JUMPSCARE +
XXII ARCANA
NOTE
Sabato 20 febbraio 2021
@Alchemica Music Club - Bologna
via Dei Lapidari, 8/B

Ingresso: € 20.00 + tessera AICS € 8.00

Apertura cancelli: ore 20.30
Inizio concerto: ore 21.00

Maggiori dettagli al numero 333.8300372 e all'indirizzo oinfernum8@gmail.com
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