15/09/21
VEILBURNER
Lurkers in the Capsule of Skull
17/09/21
APOSTOLICA
Haeretica Ecclesia
17/09/21
KADABRA
Ultra
17/09/21
CARCASS
Torn Arteries
17/09/21
INTERCORE
Dreams for Sale
17/09/21
THE RAVEN AGE
Exile
17/09/21
CRIMINAL
Sacrificio
17/09/21
A DYING PLANET
When the Skies are Grey
17/09/21
THRICE
Horizons/East
17/09/21
MONO
Pirgrimage of the Soul
11/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO MORATO - BRESCIA
11/09/21
DEATH OF SUMMER METAL FEST
R'N'R SPORTING CLUB - CONTIGLIANO (RI)
13/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI) - ROMA
14/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
TEATRO CELEBRAZIONI - BOLOGNA
24/09/21
TRIBULATION + BØLZER + MOLASSESS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
25/09/21
METALITALIA.COM FESTIVAL
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
28/09/21
OPETH + THE VINTAGE CARAVAN
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
29/09/21
EVANESCENCE + WITHIN TEMPTATION
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
29/09/21
OPETH + THE VINTAGE CARAVAN
TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA - ROMA
29/09/21
AMENRA
LINK - BOLOGNA