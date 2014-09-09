      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

At The Gates
The Nightmare Of Being
Demo

Strebla
Cemento
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/07/21
NECROGOD
In Extremis

15/07/21
ZORA
Soul Raptor

16/07/21
MARTA GABRIEL
Metal Queens

16/07/21
WIZARDTHRONE
Hypercube Necrodimensions

16/07/21
VOUNA
Atropos

16/07/21
PARADISE LOST
At the Mill

16/07/21
BULB
Moderately Fast, Adequately Furious

16/07/21
VANDOR
On a Moonlit Night

16/07/21
BIG CITY
Testify X

16/07/21
HEAVEN & EARTH
V

CONCERTI

12/07/21
KISS
ARENA DI VERONA

13/07/21
RAMMSTEIN + DUO JATEKOK
STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO - TORINO

23/07/21
CAMUNIA SONORA (day 1)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)

24/07/21
CAMUNIA SONORA (day 2)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)

25/07/21
CAMUNIA SONORA (day 3)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)

27/07/21
PHIL ANSELMO & THE ILLEGALS + MUNICIPAL WASTE + BAEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

27/07/21
SLIPKNOT
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)

28/07/21
DROPKICK MURPHYS
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)

30/07/21
PADOVA METAL FEST (day 1)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)

31/07/21
PADOVA METAL FEST (day 2)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)
DETTAGLI EVENTO
OPETH + THE VINTAGE CARAVAN
29/09/2021
TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA - ROMA
GRUPPI
OPETH
THE VINTAGE CARAVAN
ULTIMI COMMENTI
09/07/2021 - 23:08
MEGADETH: ultimate le nuove parti di basso del prossimo disco in studio
09/07/2021 - 23:36
YNGWIE MALMSTEEN: ascolta la titletrack del nuovo album ''Parabellum''
09/07/2021 - 22:31
THE OFFSPRING: il video di ‘‘This Is Not Utopia’’
09/07/2021 - 22:49
TRIVIUM: online la clip ufficiale del nuovo singolo ‘‘In the Court of the Dragon’’
11/07/2021 - 00:24
COLONNELLI: online il video di ''Federico Io ti ammazzerò'' dal nuovo disco in studio
09/07/2021 - 22:41
GAMMA RAY: presentano il live video di ''Land of the Free'' dal prossimo live album
09/07/2021 - 19:20
MINISTRY: ascolta il nuovo brano ''Good Trouble''
09/07/2021 - 19:23
RHAPSODY OF FIRE: ascolta la titletrack del nuovo album ''Glory for Salvation''
25/10/2019 - 10:42
PASSION: previsto per gennaio l'album di debutto
09/07/2021 - 22:39
SAXON: annunciano la data d'uscita del nuovo album in studio
ULTIMI COMMENTI
05/07/2021
Articolo
CRYPTIC WRITINGS
#90 - Between The Buried And Me - Sun of Nothing
09/09/2014
Articolo
SECRETS OF STEEL
# 8 - US Power Metal
21/06/2021
Articolo
CRYPTIC WRITINGS
#89 - Def Leppard - White Lightning
13/06/2021
Intervista
THE QUILL
Earth Power!!!
14/06/2021
Articolo
ICONOCLASTICA
#4 - Speed Metal Swirl
ULTIMI COMMENTI
93
65
60
90
85
80
73
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     