DETTAGLI EVENTO CAMUNIA SONORA (day 1) 23/07/2021 WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS) https://www.facebook.com/camuniasonora/ NOTE

Come arrivare:

In auto: prendere la sp.510 che da Brescia porta a Pisogne, quindi proseguite sulla ss.42 che da Pisogne porta al Passo del Tonale e uscite a Breno, alla rotonda a sinistra, proseguire per circa un km, alla rotonda svoltare a sinistra, poche centinaia di metri e troverete il ranch sulla destra.

In treno: da Brescia prendere la linea Brescia-Breno o Brescia-Edolo e scendere a Breno, il ranch si trova a circa 2 km a nord dalla Stazione.



Informazioni sul campeggio:

All'interno del Wakinyan Ranch sar possibile campeggiare, salvo diverse direttive sanitarie. Il campeggio sar gratuito per tutti i possessori dell'abbonamento al festival, e sar disponibile dalle 14.00 di Venerd 23 Luglio alle 14 di Luned 26 Luglio. Ulteriori informazioni quando le normative sanitarie riguardanti l'evento saranno definitive