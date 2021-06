DETTAGLI EVENTO PHIL ANSELMO & THE ILLEGALS + MUNICIPAL WASTE + BAEST 27/07/2021 CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO https://www.facebook.com/events/3481307045321883/ GRUPPI

PHIL ANSELMO & THE ILLEGALS

MUNICIPAL WASTE

BAEST NOTE

Prezzo del biglietto in prevendita: €30,00 d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €35,00

Biglietti in vendita su Ticketone a partire dalle ore 12.00 di venerdì 18 dicembre.