      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Cannibal Corpse
Violence Unimagined
Demo

The Hirsch Effekt
Gregær
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

18/04/21
ANDE
Bos

19/04/21
MALFORMITY
Monumental Ruin

20/04/21
CRYPTS OF DESPAIR
All Light Swallowed

21/04/21
LIQUID TENSION EXPERIMENT
LTE3

22/04/21
FEUERSCHWANZ
Schubsetanz (Singolo)

23/04/21
ALLES MIT STIL
Yüeah

23/04/21
MÄDHOUSE
Bad Habits

23/04/21
PAISAUNT
Primitue Black Metal

23/04/21
STEVE CROPPER
Fire It Up

23/04/21
GILBY CLARKE
The Gospel Truth

CONCERTI

05/05/21
SONS OF APOLLO (ANNULLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

07/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

08/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA

09/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
TRAFFIC CLUB - ROMA

10/05/21
CORROSION OF CONFORMITY + SPIRIT ADRIFT
LEGEND CLUB - MILANO

11/05/21
DEATHSTARS
LARGO VENUE - ROMA

12/05/21
DEATHSTARS
LEGEND CLUB - MILANO

14/05/21
DISCHARGE + GUESTS TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/05/21
DISCHARGE + GUESTS TBA
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

15/05/21
VEKTOR + CRYPTOSIS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
DETTAGLI EVENTO
HOLDING ABSENCE
20/06/2021
BOCCIODROMO - VICENZA
https://www.facebook.com/events/837662390131979/
GRUPPI
HOLDING ABSENCE
NOTE
Domenica 20 giugno 2021
@Bocciodromo - Vicenza
via A. Rossi, 198

Inizio concerto ore 20:30
Ingresso 12 euro
ULTIMI COMMENTI
17/04/2021 - 12:00
BILLY GIBBONS: disponibile ''Desert High'' dall'album solista ‘‘Hardware’’
17/04/2021 - 22:31
GARY MOORE: ascolta ''I'm Tore Down'' dal suo album postumo
07/04/2021 - 00:26
CIRITH UNGOL: a maggio uscirà l’EP ‘‘Half Past Human’’, ascolta il primo singolo
16/04/2021 - 20:47
UFOMAMMUT: ritornano in attività
16/04/2021 - 20:12
CANNIBAL CORPSE: ascolta il nuovo album ''Violence Unimagined''
16/04/2021 - 11:01
FEAR FACTORY: tutti i dettagli di ''Aggression Continuum'', ascolta ''Disruptor''
16/04/2021 - 11:16
MAGO DE OZ: disponibile il lyric video di ''Bandera Negra''
16/04/2021 - 11:25
VEXILLUM: la clip di ''Sons of a Wolf'' da ''When Good Men Go to War''
07/04/2021 - 20:44
METALLIZED: aperto il bando per nuovi redattori!
15/04/2021 - 23:33
PESTILENCE: presentano il video di ''Morbvs Propagationem''
ULTIMI COMMENTI
15/04/2021
Intervista
JORDAN RUDESS
Vi racconto Liquid Tension Experiment 3
21/02/2021
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 36 - Paysage d’Hiver, Ensiferum, Vanden Plas, Saint Vitus, The Pineapple Thief, Bring Me the Horizon, Bell Witch, Loathe, Hateful.....
30/03/2021
Articolo
BONES
#10 - Turris Eburnea, Feculent, Fossilization, Tribal Gaze, Perilaxe Occlusion
11/03/2021
Articolo
LA POLEMICA
# 13 La musica nell’epoca del corona-virus
22/03/2021
Articolo
HOLLYBLOOD
#27 - The Wicker Man
ULTIMI COMMENTI
s.v.
97
80
61
75
80
93
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     