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26/11/21
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27/11/21
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27/11/21
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27/11/21
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REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

04/12/21
THY ART IS MURDER + MALEVOLENCE + KING 810 + ALPHA WOLF + ORBIT CULTURE
LARGO VENUE - ROMA

04/12/21
NANOWAR OF STEEL
MOOD SOCIAL CLUB - RENDE (CS)
DETTAGLI EVENTO
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
28/01/2022
DRUSO - RANICA (BG)
www.ticketone.it
GRUPPI
PRIMAL FEAR +
BURNING WITCHES +
SCARLET AURA
NOTE
Maggiori dettagli TBA
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