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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
https://www.facebook.com/events/2879052882416077
GRUPPI
ARCHGOAT
WHOREDOM RIFE
THEOTOXIN
NOTE
Orari in via di definizione.

BIGLIETTI scrivi a loficreatures@gmail.com e metti come oggetto BIGLIETTO ARCHGOAT
EARLY BIRD TICKET (fino al 31 Marzo 2021): 20,00 euro
PREVENDITA: 25,00 euro
BIGLIETTO ALLA PORTA: 28,00 euro
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