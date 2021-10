DETTAGLI EVENTO ARCHGOAT + WHOREDOM RIFE + THEOTOXIN 05/12/2021 SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI) https://www.facebook.com/events/2879052882416077 GRUPPI

ARCHGOAT

WHOREDOM RIFE

THEOTOXIN NOTE

Orari in via di definizione.



BIGLIETTI scrivi a loficreatures@gmail.com e metti come oggetto BIGLIETTO ARCHGOAT

EARLY BIRD TICKET (fino al 31 Marzo 2021): 20,00 euro

PREVENDITA: 25,00 euro

BIGLIETTO ALLA PORTA: 28,00 euro