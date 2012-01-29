      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Leprous
Aphelion
Demo

Jax Diaries
Riverside Motel
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

10/09/21
MITOCHONDRIAL SUN
Bodies and Gold

10/09/21
WHITERED LAND
The Endless Journey

10/09/21
ABORTED
ManiaCult

10/09/21
REPLICANT
Malignant Reality

10/09/21
STEVE HACKETT
Surrender Of Silence

10/09/21
BETWEEN WORLDS
Between Worlds

10/09/21
METALLICA
Metallica - 30th Anniversary Remaster

10/09/21
ANETTE OLZON
Strong

10/09/21
METALLICA
The Metallica Blacklist

10/09/21
SEVEN SPIRES
Gods of Debauchery

CONCERTI

06/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
POLITEAMA GENOVESE - GENOVA

09/09/21
WITHIN TEMPTATION + EVANESCENCE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

10/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA

11/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO MORATO - BRESCIA

11/09/21
DEATH OF SUMMER METAL FEST
R'N'R SPORTING CLUB - CONTIGLIANO (RI)

13/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI) - ROMA

14/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
TEATRO CELEBRAZIONI - BOLOGNA

24/09/21
TRIBULATION + BØLZER + MOLASSESS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

25/09/21
METALITALIA.COM FESTIVAL
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

28/09/21
OPETH + THE VINTAGE CARAVAN
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
DETTAGLI EVENTO
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH
14/11/2021
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
GRUPPI
INCANTATION
ABIGAIL WILLLIAMS
VALE OF PNATH
ULTIMI COMMENTI
03/09/2021 - 11:56
IRON MAIDEN: disponibile la playlist ufficiale di ‘‘Senjutsu’’
03/09/2021 - 17:22
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA: presentano il video di ''Change''
03/09/2021 - 17:40
KENT HILLI: in uscita oggi l'EP di cover ''Vital 4'', ascolta ''More than Meets the Eye''
03/09/2021 - 17:26
BEAST IN BLACK: ''Moonlight Rendezvous'' è il primo singolo dal nuovo album
28/08/2021 - 00:08
PREMIATA FORNERIA MARCONI: a ottobre il nuovo ‘‘Ho Sognato Pecore Elettriche’’, ascolta ''AtmoSpace'
03/09/2021 - 11:30
ARCHSPIRE: ascolta la titletrack del nuovo album ''Bleed the Future''
03/09/2021 - 10:01
AURI: il lyric video di ‘‘Kiss the Mountain’’ dal nuovo album in uscita oggi
25/08/2021 - 16:32
JINJER: il video ufficiale della titletrack ''Wallflower''
02/09/2021 - 22:07
RHAPSODY OF FIRE: ascolta il singolo ''Magic Signs''
03/09/2021 - 09:56
BRUCE DICKINSON: aggiornamenti sul nuovo album solista
ULTIMI COMMENTI
24/08/2021
Articolo
ROB HALFORD
L'analisi della sua autobiografia
12/01/2020
Intervista
SEPULTURA
Battagliera gentilezza
28/08/2021
Articolo
BONES
#15 - Septage, Lucubration, Broder, Midnight Callings, Thecodontion, Vessel of Iniquity
02/05/2014
Articolo
DONNE ROCCIOSE
# 14 - Angela Gossow
29/01/2012
Articolo
WOMEN IN ROCK
# 1 - Le protagoniste del rock e del metal anni 80
ULTIMI COMMENTI
60
76
93
75
64
70
80
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     