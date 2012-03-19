07/12/21
DEVIL CROSS
This Mortal Coil
10/12/21
LORD OF THE LOST
The Sacrament Of Judas
10/12/21
VAHRZAW
The Trembling Voices of Conquered Men
10/12/21
THIRTY FATES
Circus Black
10/12/21
FUNERAL
Praesentialis in Aeternum
10/12/21
THERES A LIGHT
f̶o̶r̶ ̶w̶h̶a̶t̶ ̶m̶a̶y̶ ̶I ̶h̶o̶pe̶? for what must we hope?
10/12/21
EFYD
Like Shadows
10/12/21
ZELBO
In My Dreams
10/12/21
CAP OUTRUN
High on Deception
10/12/21
AGARTHIC
The Inner Side
04/12/21
THY ART IS MURDER + MALEVOLENCE + KING 810 + ALPHA WOLF + ORBIT CULTURE
LARGO VENUE - ROMA
04/12/21
NANOWAR OF STEEL
MOOD SOCIAL CLUB - RENDE (CS)
05/12/21
ARCHGOAT + WHOREDOM RIFE + THEOTOXIN (POSTICIPATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
05/12/21
BEAST IN BLACK + MISTER MISERY + NESTRUCTION (CANCELLATO)
ALCATRAZ - MILANO
05/12/21
THY ART IS MURDER + MALEVOLENCE + KING 810 + ALPHA WOLF + ORBIT CULTURE
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
07/12/21
NANOWAR OF STEEL
VIPER THEATRE - FIRENZE
10/12/21
NANOWAR OF STEEL
DRUSO - RANICA (BG)
11/12/21
NANOWAR OF STEEL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
12/12/21
GOTTHARD + TBA
FABRIQUE - MILANO
12/12/21
DRAGONFLY METAL FEST 2021
DRAGONFLY - SALZANO (VE)