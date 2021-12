DETTAGLI EVENTO KATATONIA + SÓLSTAFIR + GUESTS 04/02/2022 LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI) GRUPPI

KATATONIA

SÓLSTAFIR

GUESTS NOTE

Apertura porte: ore 19.00

Inizio concerti: ore 20.00



Prezzo del biglietto in prevendita: 30,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €35,00

Biglietti in vendita a partire dalle 11 di venerdì 16 aprile su Ticketone