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In the Lonely Light of Mourning

22/03/22
SIN STARLETT
Solid Source of Steel

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They Never Come Back [Ristampa]

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NIGHT DEMON
Year of the Demon

25/03/22
NIGHT DEMON
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25/03/22
PORT NOIR
Cuts

CONCERTI

24/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

25/03/22
DRACONIAN + NIGHTFALL + SHORES OF NULL (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

25/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

26/03/22
DRACONIAN + NIGHTFALL + SHORES OF NULL (ANNULLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

26/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

26/03/22
MESSA
CPA - FIRENZE

01/04/22
MESSA
BRONSON - RAVENNA

01/04/22
TRICK OR TREAT + MOONLIGHT HAZE + FROM THE DEPTH
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA

02/04/22
GORY BLISTER + KENOS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

03/04/22
AMENRA
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
DETTAGLI EVENTO
ANNEKE VAN GIERSBERGEN + HEATHER FINDLAY
27/04/2022
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
GRUPPI
ANNEKE VAN GIERSBERGEN
HEATHER FINDLAY
NOTE
Prezzo del biglietto in prevendita: €30,00 +d.p.
Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €35,00
Biglietti in vendita su Ticketone e circuiti autorizzati a partire dalle ore 15.00 di mercoledì 2 giugno 2021.
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