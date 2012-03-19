      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Death SS
Ten
Demo

Sion
Self-Titled
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

10/12/21
CAP OUTRUN
High on Deception

10/12/21
VAHRZAW
The Trembling Voices of Conquered Men

10/12/21
THIRTY FATES
Circus Black

10/12/21
FUNERAL
Praesentialis in Aeternum

10/12/21
LORD OF THE LOST
The Sacrament Of Judas

10/12/21
AGARTHIC
The Inner Side

10/12/21
THE MURDER OF MY SWEET
A Gentlemans Legacy

10/12/21
MERCURY X
Imprisoned

10/12/21
THERES A LIGHT
f̶o̶r̶ ̶w̶h̶a̶t̶ ̶m̶a̶y̶ ̶I ̶h̶o̶pe̶? for what must we hope?

10/12/21
MALADIE
The Sick Is Dead - Long Live the Sick

CONCERTI

10/12/21
NANOWAR OF STEEL
DRUSO - RANICA (BG)

11/12/21
NANOWAR OF STEEL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

12/12/21
GOTTHARD + TBA
FABRIQUE - MILANO

12/12/21
DRAGONFLY METAL FEST 2021
DRAGONFLY - SALZANO (VE)

13/12/21
LEPROUS + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

14/12/21
UNLEASH THE ARCHERS + STRIKER + NORTHTALE
LEGEND CLUB - MILANO

17/12/21
NANOWAR OF STEEL
LARGO VENUE - ROMA

09/01/22
ESKIMO CALLBOY
LEGEND CLUB - MILANO

12/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH
LEGEND CLUB - MILANO

13/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE
19/02/2022
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
GRUPPI
RHAPSODY OF FIRE +
NIGHTMARE +
PHANTOM ELITE
NOTE
Orari e Prezzi TBA
ULTIMI COMMENTI
10/12/2021 - 15:47
VOIVOD: ascolta la nuova ''Planet Eaters''
10/12/2021 - 16:28
IMMOLATION: arriva il nuovo album ''Acts of God'', ascolta ''Apostle''
10/12/2021 - 00:17
CROWBAR: il nuovo ''Zero and Below'' esce a marzo, ascolta ''Chemical Godz''
10/12/2021 - 00:02
ARCH ENEMY: il video del nuovo singolo ''House of Mirrors''
04/12/2021 - 12:15
JUDAS PRIEST: Glenn Tipton suonerà nel nuovo album
09/12/2021 - 00:31
SPIRITS OF FIRE: Fabio Lione è il nuovo cantante, a febbraio esce il nuovo ''Embrace the Unknown''
09/11/2021 - 11:25
THE HALO EFFECT: online il primo singolo ''Shadowminds'' per la band con ex-In Flames
08/12/2021 - 16:08
RONNIE ATKINS: previsto per marzo il nuovo album solista, ecco il brano ''Unsung Heroes''
01/12/2021 - 18:15
FROZEN CROWN: disponibile il video di ''The Water Dancer''
09/12/2021 - 10:33
PAGANIZER: ascolta il singolo ''Down the Path of Decay'' dal nuovo album
ULTIMI COMMENTI
08/12/2021
Intervista
COLONNELLI
Le mani nel cofano
04/12/2021
Articolo
DIO
L'autobiografia di un elfo che diventò un gigante
28/11/2021
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 44 - Virgin Steele
20/11/2021
Intervista
OZORA
Il presente del rock alternativo italiano!
19/03/2012
Articolo
IRON MAIDEN
Janick Gers, la biografia
ULTIMI COMMENTI
65
78
85
80
85
65
75
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     