      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Death SS
Ten
Demo

Sion
Self-Titled
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

17/12/21
BEHEMOTH
In Absentia Dei

17/12/21
FUNERAL MIST
Deiform

17/12/21
Crimson Messiah
IRON FATE

17/12/21
HEL`S THRONE
Ravens Flight

17/12/21
MEMORY GARDEN
1349

17/12/21
IRON FATE
Crimson Messiah

17/12/21
KREATOR
Endorama - Ultimate Edition

17/12/21
DRACONIAN
Arcane Rain Fell (Reissue)

17/12/21
DRACONIAN
Where Lovers Mourn (Reissue)

17/12/21
WICKED SENSATION
Outbreak

CONCERTI

17/12/21
NANOWAR OF STEEL
LARGO VENUE - ROMA

09/01/22
ESKIMO CALLBOY
LEGEND CLUB - MILANO

12/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH
LEGEND CLUB - MILANO

13/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/01/22
CANDLEMASS (ANNULLATO)
PHENOMENON LIVE CLUB - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

20/01/22
TORMENTOR + CULT OF FIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

26/01/22
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM
LEGEND CLUB - MILANO

27/01/22
MOGWAI
FABRIQUE - MILANO

28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)

28/01/22
DECAPITATED + BLACK TONGUE + HEART OF A COWARD + INFERI
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE
20/02/2022
LEGEND CLUB - MILANO
GRUPPI
RHAPSODY OF FIRE +
NIGHTMARE +
PHANTOM ELITE
NOTE
Orari e Prezzi TBA
ULTIMI COMMENTI
14/12/2021 - 13:54
BELPHEGOR: a gennaio la riedizione di ''The Last Supper'' e ''Blutsabbath'', ecco un singolo
13/12/2021 - 13:31
METALLIZED: unisciti al nuovo canale Telegram e seguici su Instagram
14/12/2021 - 10:07
CLOAKROOM: guarda il lyric video di ''Lost Meaning''
13/12/2021 - 11:26
EVERGREY: previsto per il mese prossimo il nuovo live album, ecco il singolo ''Weightless''
10/12/2021 - 16:15
MOONLIGHT HAZE: dettagli e titletrack del nuovo album ''Animus''
10/12/2021 - 16:28
IMMOLATION: arriva il nuovo album ''Acts of God'', ascolta ''Apostle''
12/12/2021 - 00:20
MACHINE HEAD: aggiornamenti sul nuovo disco in studio
11/12/2021 - 11:06
HELLOWEEN: è deceduto il disegnatore Uwe Karczewski
04/12/2021 - 12:15
JUDAS PRIEST: Glenn Tipton suonerà nel nuovo album
11/12/2021 - 13:24
ERIC WAGNER: ''Maybe Tomorrow'' è il primo singolo dall’album solista postumo
ULTIMI COMMENTI
28/11/2021
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 44 - Virgin Steele
08/12/2021
Intervista
COLONNELLI
Le mani nel cofano
04/12/2021
Articolo
DIO
L'autobiografia di un elfo che diventò un gigante
20/11/2021
Intervista
OZORA
Il presente del rock alternativo italiano!
19/03/2012
Articolo
IRON MAIDEN
Janick Gers, la biografia
ULTIMI COMMENTI
87
86
87
86
s.v.
70
80
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     