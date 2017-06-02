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Cry of the Lost

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The Powers that Be

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Kings in the North

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SUBWAY TO SALLY
Eisheilige Nacht - Back to Lindenpark (Live Album/DVD)

18/06/21
DEAD WITCHES / WITCHTHROAT SERPENT
Doom Sessions Vol. 666

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18/06/21
FIRENZE ROCKS (day 3)
VISARNO ARENA - FIRENZE

19/06/21
FIRENZE ROCKS (day 4)
VISARNO ARENA - FIRENZE

20/06/21
HOLDING ABSENCE
BOCCIODROMO - VICENZA

25/06/21
ALPEN FLAIR FESTIVAL
EX NATO AREA - NAZ-SCIAVES (BZ)

26/06/21
ROCK THE CASTLE (day 1)
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA

26/06/21
PEARL JAM
AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI - IMOLA

03/07/21
ROCK THE CASTLE (day 2)
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA

05/07/21
DEEP PURPLE + GUESTS
BOLOGNA SONIC PARK - ARENA PARCO NORD - BOLOGNA

07/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

08/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
IPPODROMO DELLE CAMPANELLE - ROMA
DETTAGLI EVENTO
PAGAN FEST
07/08/2021
ARCI LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN)
GRUPPI
WIND ROSE +
KRAMPUS +
VEXILLUM +
DUIR +
TBA
NOTE
Ingresso 15 EURO+D.P. PER I PRIMI 100 INGRESSI ACQUISTATI IN PREVENDITA, successivamente 18€ + d.p., 20 euro in cassa la sera dell'evento.
Biglietti disponibili per l'acquisto a questo indirizzo

Ci sarà la possibilità di campeggio gratuito per i possessori del biglietto d'ingresso (tende o camper) per chi preferisce godersi il fest con la massima calma. (Obbligo di prenotazione per il campeggio all'indirizzo email tomhellsnight@gmail.com o al numero 3357126596).
L’EVENTO SI SVOLGERA’ NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTICOVID CHE SARANNO PREVISTE NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL FESTIVAL.
L’evento è riservato ai soci Arci in possesso di tessera emessa da qualsiasi circolo d’Italia. RICORDIAMO CHE LA TESSERA ACQUISTATA NELLA PASSATA EDIZIONE E’ VALIDA ANCHE PER QUESTA EDIZIONE.
Per chi non ne fosse in possesso è possibile farla il giorno dell’evento al costo di 7 euro (valida in tutti i circoli di Italia fino al 31/12/2021).
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