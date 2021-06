DETTAGLI EVENTO PAGAN FEST 07/08/2021 ARCI LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN) GRUPPI

WIND ROSE +

KRAMPUS +

VEXILLUM +

DUIR +

TBA

NOTE

Ingresso 15 EURO+D.P. PER I PRIMI 100 INGRESSI ACQUISTATI IN PREVENDITA, successivamente 18€ + d.p., 20 euro in cassa la sera dell'evento.

Biglietti disponibili per l'acquisto a questo indirizzo



Ci sarà la possibilità di campeggio gratuito per i possessori del biglietto d'ingresso (tende o camper) per chi preferisce godersi il fest con la massima calma. (Obbligo di prenotazione per il campeggio all'indirizzo email tomhellsnight@gmail.com o al numero 3357126596).

L’EVENTO SI SVOLGERA’ NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTICOVID CHE SARANNO PREVISTE NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL FESTIVAL.

L’evento è riservato ai soci Arci in possesso di tessera emessa da qualsiasi circolo d’Italia. RICORDIAMO CHE LA TESSERA ACQUISTATA NELLA PASSATA EDIZIONE E’ VALIDA ANCHE PER QUESTA EDIZIONE.

Per chi non ne fosse in possesso è possibile farla il giorno dell’evento al costo di 7 euro (valida in tutti i circoli di Italia fino al 31/12/2021).