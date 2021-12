DETTAGLI EVENTO GOJIRA + ALIEN WEAPONRY + EMPLOYED TO SERVE 06/02/2022 ALCATRAZ - MILANO https://www.facebook.com/events/953431145480794?ref=newsfeed GRUPPI

GOJIRA

+ ALIEN WEAPONRY

+ EMPLOYED TO SERVE NOTE

Apertura cancelli: ore 18:00

Inizio concerti: ore 19:00



Prezzo del biglietto in prevendita: €35,00 +d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €42,00

Biglietti in vendita su Ticketone e Vivaticket a partire dalle ore 11:00 del 5 luglio 2021.