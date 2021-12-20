      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

L.A. Guns
Checkered Past
Demo

Sion
Self-Titled
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

14/01/22
EXHAUSTION
Cold Death Embrace

14/01/22
NOCTURNA
Daughters of the Night

14/01/22
MAGNUM
The Monster Roars

14/01/22
BELPHEGOR
Blutsabbath (Remastered 2021)

14/01/22
BELPHEGOR
The Last Supper (Remastered 2021)

14/01/22
OCEANS
Hell Is Where the Heart Is Part 1, Love (EP)

14/01/22
VOODOMA
Hellbound

14/01/22
MIZMOR
Wit`s End (EP)

14/01/22
ELECTROMANCY
Technopagan

14/01/22
AETHEREUS
Leiden

CONCERTI

09/01/22
ESKIMO CALLBOY
LEGEND CLUB - MILANO

15/01/22
CANDLEMASS (ANNULLATO)
PHENOMENON LIVE CLUB - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

15/01/22
AD NOCTEM FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

20/01/22
TORMENTOR + CULT OF FIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

26/01/22
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

27/01/22
MOGWAI
FABRIQUE - MILANO

28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)

28/01/22
DECAPITATED + BLACK TONGUE + HEART OF A COWARD + INFERI
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

28/01/22
MOGWAI
ATLANTICO - ROMA

29/01/22
MOGWAI
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)
DETTAGLI EVENTO
SABATON + THE HU + LORDI
15/03/2022
LORENZINI DISTRICT - MILANO
GRUPPI
SABATON +
THE HU +
LORDI
NOTE
Biglietti disponibili dalle ore 10:00 di mercoledì 7 luglio qui

Chi acquisterà il biglietto entro il 9 luglio alle ore 17:00, riceverà un accesso gratuito al live streaming dello show che la band terrà la sera stessa del 9 luglio alle ore 21:00 sul palco principale del festival serbo Exitfest 2021!
ULTIMI COMMENTI
08/01/2022 - 21:42
BAD OMENS: a febbraio l'album ''The Death of Peace of Mind''
09/01/2022 - 15:20
TWISTED SISTER: a breve la raccolta ''Greatest Hits - Tear It Loose (Studio & Live)' in vinile
07/01/2022 - 18:07
SABATON: pubblicano il video di ''Soldier of Heaven''
09/01/2022 - 11:58
WOODSTOCK: è deceduto l'organizzatore Michael Lang
09/01/2022 - 13:15
GEORGE LYNCH & JEFF PILSON: in arrivo il seguito di ''Heavy Hitters''
07/01/2022 - 13:08
DARK FUNERAL: ''Let the Devil In'' è il primo singolo dal nuovo album
29/12/2021 - 12:44
SAVATAGE: Chris Caffery parla della possibilità di un nuovo album
07/01/2022 - 13:13
MICHAEL ROMEO: dettagli e singolo del nuovo album ''War of the World, pt II''
07/01/2022 - 10:39
SCHWARZER ENGEL: guarda il video di ''Endzeit'' dal nuovo ‘‘Sieben’’, in uscita oggi
07/01/2022 - 22:11
MYSTIC CIRCLE: ecco ''Belial Is My Name'' dal loro primo album
ULTIMI COMMENTI
01/01/2022
Intervista
ELDRITCH
L'evoluzione non si ferma mai
23/12/2021
Articolo
BONES
#18 - Hearthlassier, Insipidus, Cronos Compulsion, Rotpit, Disimperium, Revolted Excrescence, Cejpta, Vulnificus, Demiurgon, Filth Chasm
23/12/2021
Articolo
WE WISH YOU A HEAVY CHRISTMAS
Venti portate per un Heavy Metal Christmas
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 40 - Blind Guardian
20/12/2021
Intervista
DBC
Cranky Old Thrashers
ULTIMI COMMENTI
77
77
86
93
89
79
88
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     