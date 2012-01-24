27/08/21
TOXIC RUIN
Nightmare Eclipse
27/08/21
WORMWITCH
Wolf Hex
27/08/21
SORTILEGE
Phoenix
27/08/21
KAL-EL
Dark Majesty
27/08/21
THE NEAL MORSE BAND
Innoncence & Danger
27/08/21
THE ORDER
Out of Order (EP)
27/08/21
WHITE STONES
Dancing into Oblivion
27/08/21
OBSCURITY
Skogarmaors
27/08/21
TESSERACT
Portals
27/08/21
OSI AND THE JUPITER
Stave
28/08/21
ROAD TO LUPPOLO (day one)
PARCO COLONIE PADANE - CREMONA
29/08/21
ROAD TO LUPPOLO (day two)
PARCO COLONIE PADANE - CREMONA
06/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
POLITEAMA GENOVESE - GENOVA
09/09/21
WITHIN TEMPTATION + EVANESCENCE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
10/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA
11/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO MORATO - BRESCIA
13/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI) - ROMA
14/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
TEATRO CELEBRAZIONI - BOLOGNA
24/09/21
TRIBULATION + BØLZER + MOLASSESS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
25/09/21
METALITALIA.COM FESTIVAL
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)