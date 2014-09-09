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At the Mill

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23/07/21
CAMUNIA SONORA (day 1)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)

24/07/21
CAMUNIA SONORA (day 2)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)

25/07/21
CAMUNIA SONORA (day 3)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)

27/07/21
PHIL ANSELMO & THE ILLEGALS + MUNICIPAL WASTE + BAEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

27/07/21
SLIPKNOT
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)

28/07/21
DROPKICK MURPHYS
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)

30/07/21
PADOVA METAL FEST (day 1)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)

31/07/21
PADOVA METAL FEST (day 2)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)

01/08/21
PADOVA METAL FEST (day 3)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)

06/08/21
CLUTCH
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
DETTAGLI EVENTO
AMENRA
29/09/2021
LINK - BOLOGNA
https://www.facebook.com/events/350014056514218
GRUPPI
AMENRA
NOTE
Costo del biglietto: 25€
Richiesta tessera AICS

Capienza limitata a 400 posti
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