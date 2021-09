DETTAGLI EVENTO DEATH OF SUMMER METAL FEST 11/09/2021 R'N'R SPORTING CLUB - CONTIGLIANO (RI) https://www.facebook.com/events/503031397617708 GRUPPI

Distruzione

S.R.L.

Necrofili

In My Ashes

Velenia

Black Shape

Hellwave

NOTE

Apertura porte ore 17.00

Inizio concerto ore 18.00

Ingresso libero